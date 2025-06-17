以色列伊朗戰事擴大 川普將提早離開G7峰會 籲德黑蘭居民撤離

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（中央社加拿大卡納納斯基斯16日綜合外電報導）白宮表示，由於以色列與伊朗發生戰爭，美國總統川普將於今晚提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會。稍早，川普警告伊朗首都德黑蘭居民立即撤離。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X發文表示：「由於中東局勢發展，川普總統將在與各國元首共進晚餐後，於今天晚上離開。」

在以色列轟炸伊朗之際，川普今天警告伊朗必須達成協議，但他沒有與G7領袖合作發表聯合聲明，鼓勵緩和緊張局勢。

在川普於打破常規的第2個任期重返全球舞台時，主辦國加拿大安排在洛磯山脈度假村卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行G7峰會，以掩蓋主要工業民主國家之間的分歧。

但在峰會召開前兩天，以色列突然對伊朗發動大規模軍事攻擊，而伊朗先前一直與川普政府就伊朗備受爭議的核子計畫進行談判。

儘管聲稱傾向透過外交途徑解決衝突，川普仍稱讚以色列的攻擊，他說，如果不同意透過談判解決問題，伊朗就很「愚蠢」。

川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面時向媒體表示：「這對雙方來說都很痛苦，但我會說伊朗不會贏得這場戰爭，他們應該談判，而且應該馬上談，以免為時已晚。」

以色列攻打伊朗主要核子與軍事地點，並擊殺頂尖指揮官與核子科學家，而伊朗也出動自己的無人機與飛彈回擊以色列。

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加拿大與歐洲領袖希望能起草關於中東危機的聲明，但外交官員表示，川普尚未承諾美國將加入。

德國政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）說：「我們是否將對中東發表G7聲明，由美方決定。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140617