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川普促所有人立即撤離德黑蘭 重申伊朗應簽核協議

2025/6/17 08:24（6/17 08:53 更新）
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德黑蘭民眾16日讀報紙，查看以色列與伊朗飛彈攻擊情勢。（安納杜魯新聞社）
德黑蘭民眾16日讀報紙，查看以色列與伊朗飛彈攻擊情勢。（安納杜魯新聞社）
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（中央社加拿大卡納納斯基斯16日綜合外電報導）以色列持續對伊朗發動大規模攻擊。美國總統川普今天敦促每個人立即撤出伊朗首都德黑蘭，並重申伊朗應該與美國簽署核子協議。

法新社與路透社報導，川普在加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會期間，在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「伊朗不能擁有核武。我說很多遍了！每個人應該立即撤出德黑蘭！」

川普沒有詳細說明。德黑蘭居民有近1000萬人。

在川普示警的同時，以色列加強對伊朗的攻擊力道，稱目標是摧毀這個由神職人員掌控的國家具爭議的核子活動。

以色列軍方稍早發布通知，敦促德黑蘭某個區域的居民撤離，這與以色列在加薩的策略如出一轍。自2023年10月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以來，以色列在加薩已造成許多巴勒斯坦人口流離失所。

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川普一直不願說明美國是否會參與以色列的軍事行動，但他說美國沒有參與最初的攻擊。

他稍早在G7峰會上向媒體表示：「等我一離開這裡，我們會有些事情要做。但我必須先離開這裡。」G7峰會將於明天結束。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140617

以色列16日襲擊德黑蘭伊朗國營電視台大樓，市區煙霧瀰漫。（安納杜魯新聞社）
以色列16日襲擊德黑蘭伊朗國營電視台大樓，市區煙霧瀰漫。（安納杜魯新聞社）
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