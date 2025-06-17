伊朗官媒宣布 發動新一波空襲打擊以色列

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（中央社德黑蘭16日綜合外電報導）以色列與伊朗連續大規模交火的第4天，伊朗國營媒體宣布，今天晚間發動新一波鎖定以色列的飛彈攻擊。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗國營電視台指出，「對於被占領土（以色列）的新一輪飛彈攻擊正展開中」。

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伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News）報導，這波攻擊結合無人機和飛彈，鎖定目標是以色列北部港市海法（Haifa）及第二大城特拉維夫（Tel Aviv）。

當地媒體今天還引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）發言人的說法報導，伊朗對以色列的第9波攻擊已經展開，並會持續到隔天黎明。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140617