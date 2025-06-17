美國調升以色列旅行警示至最高級 籲民眾勿前往

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）以色列與伊朗持續交火之際，美國國務院今天調升對以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院的公告指示美國人請勿前往以色列，「原因是有武裝衝突、恐怖主義及內部動盪」。

美國國務院公告也示警，美國民眾不要前往約旦河西岸（West Bank）與加薩（Gaza）地區。

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美國國務院指出，以色列的安全情勢難以預測，其中包含大城特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem），「提醒美國公民保持警惕，並採取適當措施以提升自身安全意識」。

公告還寫道：「包括迫擊炮和火箭攻擊，以及武裝無人機與飛彈來襲等安全事件，可能會在沒有預警的情況下發生。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140617