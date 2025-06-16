以色列總理：川普2024年兩度遇刺 伊朗是幕後黑手
2025/6/16 17:29（6/16 17:53 更新）
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普去年競選總統期間，曾兩度遭暗殺未遂，以色列總理尼坦雅胡今天指控伊朗是策劃這兩起暗殺事件的幕後黑手。
「紐約郵報」（New York Post）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受福斯新聞（Fox News）專訪時拋出震撼彈，指川普（Donald Trump）是伊朗及其獲取核武野心的頭號威脅，並聲稱這就是為何伊朗政權試圖殺害川普。
伊朗與以色列上週末互射飛彈造成死傷，尼坦雅胡向美國民眾說明以色列向伊朗發動攻擊的正當性時談到：「那些喊著『美國去死』的人，曾兩度試圖暗殺川普總統。」
尼坦雅胡表示：「你們希望這些人擁有核武，具備對你們的城市投下核武的手段嗎？當然不想。所以我們正在保護自己，但我們也是在保護世界。」
福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）似乎很驚訝並追問尼坦雅胡：「你有情報顯示，試圖暗殺川普總統的行動直接出自伊朗嗎？」
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尼坦雅胡回應：「透過代理人，是的。透過他們的情報人員，沒錯。他們想要殺了他。」
美國安全機構從未將兩起暗殺未遂事件與伊朗政權相連，不過川普去年9月在1場演說中暗示，伊朗是幕後黑手。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140616
影片來源：Fox News
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