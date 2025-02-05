川普重啟對伊朗嚴厲施壓 欲將其石油出口降至零

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，計劃重啟對被控試圖發展核武的伊朗祭出「最大限度施壓」，其中包括將伊朗石油出口降至零，以阻止德黑蘭獲得核武。

不過，川普也說，他希望「幾乎無需動用到」這項政策。

綜合法新社和路透社報導，川普今天簽署總統備忘錄，恢復他在第一任期對伊朗實施的嚴厲制裁政策時，發表上述談話。

一名白宮幕僚在簽署儀式上告訴川普，這項備忘錄指示美國政府各部門制定針對伊朗的制裁，尤其是與核活動有關的制裁。

這名幕僚說，這將為川普提供「所有可能的工具」，來防止伊朗成為「惡意行為者」。

川普在簽署備忘錄時表示，這非常艱難。他說「這讓我很糾結。每個人都希望我簽署備忘錄。我會這麼做。這對伊朗而言是非常嚴厲的施壓」。他說，他對與伊朗達成協議抱持開放態度，且願意與伊朗領導人對話。

他還說：「希望我不必經常動用它。我不樂意這麼做，但我真的沒太多選擇，因為我們必須保持強大。」

川普說：「我們將看看能否做出安排。我們將試圖與伊朗達成各方都能接受的協議」。

川普還說，如果伊朗暗殺他，美國將徹底「消滅」伊朗。

他說：「我已下達指示，如果他們這麼做，就會被消滅，什麼也不會留下。」

川普的備忘錄要求財政部長對伊朗施加「最大限度經濟壓力」，包括對違反現有制裁的行為實施制裁和執法機制。備忘錄也指示財政部和國務院展開一項行動，目標是「將伊朗石油出口降至零」。

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根據美國能源情報署（EIA）估計，伊朗2023年的石油出口創造530億美元收入，前一年為540億美元。根據石油輸出國家組織（OPEC）數據，伊朗石油2024年產量達到2018年以來的最高水準。

伊朗駐紐約聯合國代表團並未立即回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140205