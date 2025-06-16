加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢2/300
首頁 / 國際

以色列軍方稱掌握德黑蘭制空權 摧毀伊朗1/3地對地飛彈發射器

2025/6/16 18:16（6/16 19:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊朗德黑蘭一處石油庫15日遭以色列襲擊起火，民眾在橋上查看情勢。（Majid Asgaripour/WANA via 路透社）
伊朗德黑蘭一處石油庫15日遭以色列襲擊起火，民眾在橋上查看情勢。（Majid Asgaripour/WANA via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列軍方發言人宣布，以國已「完全控制（伊朗首都）德黑蘭上空」，並摧毀伊朗約1/3的地對地飛彈發射器。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以軍發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會提到，自以色列上週對伊朗展開攻勢來，以方已摧毀伊朗逾120座地對地飛彈發射器，約占總數1/3。

google news透過 Google News追蹤中央社

德弗林指出，以色列空軍光昨晚就摧毀逾20座地對地飛彈發射器，這些發射器原本預定在「幾分鐘後」對以國發射飛彈。

他還談到，以色列也針對伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）約100個軍事目標發動一波攻勢，部署約50架戰機襲擊飛彈儲存設施、發射器和指揮中心。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140616

#以色列
#伊朗
#英國廣播公司新聞網
#德黑蘭
延伸閱讀
伊朗徹夜發動飛彈攻勢 以色列至少新增5死100傷以伊衝突第4天 以色列增至24死、伊朗至少224人殞命以色列稱摧毀鈾濃縮設施 伊朗證實情報首長死於空襲伊朗新一波飛彈攻勢擊中以色列多處 海法巿區起火竄濃煙川普等領袖齊聚G7峰會 聚焦以色列伊朗衝突與貿易戰
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以伊衝突第4天 以色列增至24死、伊朗至少224人殞命
21
更多編輯台推薦新聞：