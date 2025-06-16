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美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫
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伊朗：革命衛隊情報首長遇害 以色列稱毀鈾濃縮設施

2025/6/16 05:36
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列軍隊已經摧毀伊朗納坦茲的主要鈾濃縮設施。德黑蘭則證實革命衛隊情報首長卡茲米命喪以色列空襲。這場中東宿敵間的對抗正持續在加劇。

法新社報導，尼坦雅胡告訴美國福斯新聞頻道（Fox News）：「我們已經摧毀位在納坦茲（Natanz）的主要設施，那是主要的鈾濃縮設施。」聯合國核監督機構兩天前曾表示，納坦茲地上部分已被摧毀。納坦茲設施提煉純度達60%的濃縮鈾。

尼坦雅胡今天同時強烈暗示，以色列在空襲中擊斃伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）。

尼坦雅胡在以色列境內一處未公開地點受訪時說：「剛才，我們在德黑蘭擊斃情報首長和他的副手。我們英勇的飛行員正在德黑蘭上空，我們以軍事場所和核場址為目標。」

官方伊朗通訊社（IRNA）稍後報導，卡茲米和另外兩位官員命喪以色列今天的空襲。

報導引述革命衛隊聲明指出：「情報部門3位將領卡茲米、穆哈格赫（Hassan Mohaghegh）、巴格瑞（Mohsen Bagheri）遭到暗殺，成為烈士。」

路透社報導，尼坦雅胡說，以色列對伊朗的軍事打擊可能導致伊朗政權更迭，並稱以色列將不遺餘力消除德黑蘭構成的「生存威脅」。

在福斯新聞頻道節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）中，主持人詢問政權更替是否是以色列軍事行動一部分時，尼坦雅胡回答：「這絕對是可能的結果，因為伊朗政權非常脆弱。」

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他表示：「我們為自救而確實採取了行動，但我同時認為，這不僅是為了保護我們自己，也是為了保護世界免於這個煽動性政權危害。我們不能讓世界上最危險的政權擁有世界上最危險的武器。」

以色列表示，其軍事行動可能持續數週。尼坦雅胡也公開敦促伊朗人民挺身對抗神權統治。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1140616

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