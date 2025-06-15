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伊朗外長：若以色列停止攻勢 德黑蘭也會收手

2025/6/15 17:39（6/15 18:52 更新）
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伊朗外交部長阿拉奇。（Tatyana Makeyeva/Pool via REUTERS）
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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗外交部長阿拉奇今天表示，一旦以色列停止針對伊朗的軍事行動，德黑蘭當局也會結束對以國的襲擊。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）與其他國家外交官會面時指出：「我們是在保護自己，我們的防禦措施完全正當。防禦手段是我們對侵略的回應。如果侵略行為停止，我們的回應自然也會停下。」

阿拉奇談到，以色列13日起對伊朗核設施展開空襲已「跨越新紅線」，且襲擊伊朗在波斯灣（Persian Gulf）的南帕爾斯（South Pars）天然氣田及設施是意圖把戰爭擴大至伊朗以外地區。

他還稱德黑蘭有證據顯示，美國部隊為以色列激烈轟炸伊朗提供支持。

根據阿拉奇的說法，德黑蘭願意考慮1項確保伊朗無法獲得核武的核協議，但不會同意放棄其「權利」。

阿拉奇還指出，以色列近日襲擊伊朗是為了「阻撓」伊朗和美國的核談判。

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他說：「以色列政權顯然不願就核議題達成任何協議，以色列既不想要談判，也不尋求外交解決方案。」

阿拉奇也抨擊聯合國安全理事會（UNSC），指控它對伊朗遭以色列猛攻「漠不關心」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140615

#以色列
#伊朗
#美國
#德黑蘭
#聯合國安全理事會
#阿拉奇
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