以色列伊朗最新情勢彙整 兩國住宅區都遭襲擊死傷攀升

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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）以色列今天對伊朗各地發動猛烈攻擊，伊朗也以另一波飛彈回擊。雙方都揚言造成更大破壞，衝突顯然正在惡化。

以色列當局今天在飛彈來襲前通知人民前往避難；伊朗也表示，將在以色列持續攻擊之際開始開放清真寺、地鐵站和學校作為臨時避難所。

以色列表示，這波攻勢打擊了軍事和核設施、擊斃高階官員和核子科學家；但一名高階美國官員今天說，美國總統川普阻止以色列實行擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的計畫。

一名匿名美國高階官員今天告訴法新社，川普敦促以色列放棄暗殺哈米尼的計畫，「我們發現以色列打算襲擊伊朗最高領袖。川普總統反對，我們就制止以色列這麼做」。

自兩天前衝突爆發以來，以色列和伊朗的住宅區都遭受致命襲擊，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天抨擊伊朗涉嫌攻擊平民。

尼坦雅胡在特拉維夫（Tel Aviv）附近視察一棟遭飛彈攻擊的住宅大樓時說：「伊朗將為預謀殺害平民、婦孺付出非常沉重的代價。」

此前數小時，以色列當局統計伊朗飛彈徹夜攻擊造成至少10人喪命，自伊朗本月13日展開報復性攻擊以來，以色列死亡總數增至13人。

同時，伊朗國家電視台報導，以色列攻擊今天擊中鬧區一棟住宅大樓，至少5人身亡。

伊朗武裝部隊發言人塞雅（Reza Sayyad）揚言對以色列攻擊發起「毀滅性回應」。他在電視演說中警告，「離開被占領的領土（以色列），因為這些地方未來勢必不再適合居住」，甚至連避難所都「不保證安全」。

伊朗衛生部統計，自13日以來，至少已有224人在以色列襲擊中喪命、逾1200人受傷。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）和兩名軍官也命喪以色列攻擊。

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川普說，華府與以色列轟炸行動「毫無關係」。但他也揚言，若伊朗攻擊美國據點，美軍將全力回應；他隨後呼籲以色列和伊朗「達成協議」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則堅稱，伊朗握有「確切證據」顯示美軍在以色列攻擊中予以支持。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140616