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伊朗控以色列攻擊外交部建築 3天襲擊釀224死

2025/6/16 08:33（6/16 08:43 更新）
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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗今天指控以色列蓄意襲擊德黑蘭一棟外交部大樓，稱這波「殘酷的」空襲造成數名平民受傷。伊朗衛生部今天表示，以色列連3天空襲伊朗，已造成224人死亡、1200多人受傷。

法新社報導，伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）在社群平台X上發文表示：「以色列這個犯罪政權對伊朗外交部一棟大樓發動蓄意且殘酷的攻擊。」他還附上拍到窗戶爆裂、碎片散落一地的影片。

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哈蒂柏札德說：「這場攻擊造成數名平民受傷。」

另外，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在X上寫道：「猶太復國主義政權侵略65個小時後，已造成1277人受傷，另有224名婦女、男子與兒童殉難。」他又說，90%的死者是平民。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140616

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