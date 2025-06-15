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以色列持續轟炸德黑蘭 伊朗國防部總部遇襲受損

2025/6/15 20:55
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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）以色列與伊朗持續進行兩國史上最激烈衝突，以色列今天繼續轟炸伊朗，擊中國防設施與燃料庫，其中包括位於伊朗首都德黑蘭的國防部總部，以及核設施國防創新與研究組織。

法新社報導，根據以色列當局，伊朗先前於夜間對以國發射飛彈，至少造成10人喪命，使伊朗自13日展開報復性打擊以來的以國死亡數增至13人。

以色列軍機擊中兩座燃料庫後，德黑蘭上空冒出濃煙。伊朗民眾已在加油站大排長龍數日，擔心出現能源短缺。

伊朗媒體稍後報導，以色列襲擊伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一處國防部附屬設施，並指出「可能造成破壞」。

以色列軍方表示，其空軍在夜間鎖定德黑蘭「超過80處」地點。

法新社記者今天清晨在德黑蘭聽到一連串爆炸聲。

以色列方面提到，其部隊擊中位於德黑蘭的伊朗國防部總部，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）也報導了攻擊造成的損害。

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以色列軍方也談到，以軍擊中伊朗的核設施，包括機密的國防創新與研究組織（SPND）、油罐車和其他目標。

伊朗石油部指出，以色列鎖定德黑蘭地區兩座燃料庫進行攻擊。法新社記者看到，德黑蘭西北方的沙赫蘭（Shahran）燃料庫起火。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140615

#中東
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