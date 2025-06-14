伊朗揚言襲擊美軍基地 關閉領空直至另行通知

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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗法斯通訊社今天引述伊朗軍方高層官員的話報導，伊朗對以色列的攻擊將持續進行，未來幾天內攻擊目標將會擴大，納入區域內的美軍基地。此外，伊朗民航局已宣布關閉該國領空。

路透社報導，法斯通訊社（Fars）引述伊朗軍方高層官員的話報導：「這場衝突不會止步於昨晚的有限行動，伊朗的打擊行動將會持續，這項行動將使侵略者非常痛苦及深感後悔。」

他們還表示，這場戰爭將「於未來幾天擴及這個（以色列）政權占領的所有地區，以及區域內的美軍基地」。

以色列與伊朗持續交火第2天，伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）今天報導，伊朗民航局已宣布關閉該國領空，國內所有機場航班暫停起降，「直到另行通知」。

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以色列對宿敵伊朗發動歷來規模最大的軍事攻擊行動後，伊朗聲稱與美國就德黑蘭核計畫進行對話已「毫無意義」，但也表示尚未決定是否出席預定明天舉行的伊美核談判。

伊朗官媒引述外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）的話報導：「目前尚不清楚我們將於週日就此事做出什麼決定。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140614

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