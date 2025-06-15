以軍70架戰機奔襲德黑蘭 伊朗飛彈打海法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特拉維夫/杜拜15日綜合外電報導）以色列與伊朗14日深夜起展開新一輪互轟，以軍深入伊朗首都德黑蘭空襲油庫與國防部，伊朗以飛彈反擊以色列。美國總統川普與俄國總統蒲亭通話後籲雙方停戰。

紐約時報指出，以色列6月13日先制空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊。雙方14日深夜展開新一波相互攻擊，加深外界擔心衝突恐進一步擴大並把美國與其他強權捲入。

● 德黑蘭重要油庫被炸

伊朗石油部表示，沙赫蘭（Shahran）燃料庫遭擊中起火。石油部官員指出，沙赫蘭燃料庫設施擁有11座儲存槽，接連發生爆炸，恐對周邊住宅區造成重大損害。伊朗首都德黑蘭西側的沙赫蘭油庫是其中一座供應首都的重要燃料據點。

一名住在對街高樓公寓的居民形容，爆炸威力如同地震；另有多名目擊者指火勢不斷蔓延，照亮德黑蘭周圍的山區。

● 以軍空優明顯 長驅直入德黑蘭

以色列防空系統於14日深夜攔截伊朗發射的彈道飛彈，爆炸火光照亮耶路撒冷上空。以色列電視畫面顯示，這波來自伊朗的新一輪飛彈攻擊，也首度將北部港市海法納入攻擊目標。

華爾街日報指出，在以色列對伊朗核設施發動突襲行動後僅一天，以軍出動70架戰機，在夜間空襲德黑蘭40多個目標，戰機在首都上空盤旋超過兩小時執行打擊任務。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稱「德黑蘭正陷火海」。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示，這是以色列迄今在伊朗境內最深入的軍事行動，「我們已在伊朗西部一路到德黑蘭之間，取得空中行動的自由」。

美國總統川普14日表示，以色列與伊朗之間的衝突應該結束。他在一則社群貼文中指出，已與俄羅斯總統蒲亭通話討論此事，稱「蒲亭和我都認為，以伊之戰應告終」。

然而，以色列一名官員表示，即便是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也「不排除成為打擊目標」。此番言論進一步顯示，以色列的空襲行動不僅針對伊朗核子計畫，也意在從政治與軍事層面削弱伊朗政權。

另綜合路透社與法新社報導，以色列和伊朗14日深夜到15日午夜相互發動新一波攻擊，以軍空襲伊朗國防部總部及其它核武相關目標，伊朗則以飛彈與無人機攻擊以色列能源設施與戰機燃料生產設備。

以色列軍方表示，以國空軍15日凌晨攻擊伊朗國防部大樓以及其它目標，「包括伊朗國防部總部、國防創新與研究組織（SPND）核計畫總部等目標」稱這些目標與德黑蘭的核武計畫相關，此外也打擊伊朗的儲油槽。

伊朗的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）表示，以色列攻擊位於德黑蘭的國防部大樓，僅造成輕微損壞。

伊朗指出，德黑蘭的沙赫蘭（Shahran）油庫遭以色列攻擊但情況已受控制，以色列同時還襲擊德黑蘭附近的一間煉油廠並引發火災。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，伊朗以飛彈與無人機打擊以色列的能源基礎設施與戰機燃料生產設備，警告如果以色列繼續敵對行動，攻擊將「更為猛烈，規模也更大」。

● 衝突恐升級 伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽

以色列14日攻擊伊朗的南帕爾斯（South Pars）氣田並引發火災，導致這座全球最大天然氣田部分生產被迫暫停。這也是以色列首次對伊朗油氣產業發動攻擊，凸顯雙方衝突升級。

伊朗將領科薩里（Esmail Kosari）14日表示，德黑蘭正考慮是否關閉油輪進出波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗表示，以色列空襲首日造成78人死亡，第2天死傷人數更多，包含以軍1枚飛彈擊中德黑蘭1棟14層大樓造成60死，其中29名是兒童。

以色列表示對伊朗的打擊可能持續數週，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）呼籲伊朗人民奮起反抗伊斯蘭宗教領袖，引發外界擔憂這場中東衝突擴大會將域外勢力捲入。

以色列主要人權團體貝塞林（B'Tselem）14日表示，以色列政府非但沒有窮盡所有外交途徑解決問題，反而選擇發動一場危及整個地區安全的戰爭。

透過 Google News 追蹤中央社

伊朗已警告以色列的盟友，如協助以軍攔截伊朗飛彈，則它們在當地的軍事基地也將遭到攻擊。

然而，加薩（Gaza）歷時20個月的戰爭，以及去年在黎巴嫩爆發的衝突，已重創伊朗在區域內最強大的代理勢力—加薩的哈瑪斯（Hamas）與黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），使德黑蘭的報復手段大為受限。（譯者：屈享平、陳亦偉）1140615