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伊朗稱核談判毫無意義 控美支持以色列襲擊

2025/6/14 14:42（6/14 14:53 更新）
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伊朗救援人員13日在德黑蘭一棟受損建築周邊工作。（Iranian Red Crescent Society/West Asia News Agency/Handout via 路透社）
伊朗救援人員13日在德黑蘭一棟受損建築周邊工作。（Iranian Red Crescent Society/West Asia News Agency/Handout via 路透社）
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（中央社開羅13日綜合外電報導）以色列對宿敵伊朗發動史上規模最大的軍事攻擊後，伊朗今天表示，與美國就德黑蘭當局的核計畫進行對話「毫無意義」，並指控華府支持這場攻擊。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）說法報導：「對方（美國）的行為讓對話變得毫無意義。你不能聲稱要談判，同時又玩兩面手法，讓猶太復國主義政權（以色列）鎖定伊朗領土發動攻擊。」

巴格赫里指出，以色列「成功影響了外交進展」，如果沒有華府允許，以色列的攻擊根本不可能發生。

路透社報導，伊朗稍早指控美國在以色列攻擊中有同謀關係，但華府否認這番說詞，並在聯合國安全理事會（United Nations Security Council，UNSC）上告訴德黑蘭當局，就核計畫進行談判才是「明智之舉」。

美國和伊朗第6輪核談判原定15日在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行，但在以色列發動攻擊後，目前仍不清楚會談能否如期展開。

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伊朗否認其鈾濃縮計畫是用於民用以外的目的，駁斥以色列指控伊朗秘密研發核武一事。

美國總統川普（Donald Trump）告訴路透社，他與執政團隊事前已知道以色列即將攻擊伊朗，但他們仍認為有達成協議的空間。（譯者：張曉雯/核稿：洪啓原）1140614

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