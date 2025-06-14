伊朗控美共謀以色列攻擊 華府否認稱談判才明智

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）伊朗指責美國在以色列襲擊伊朗行動中有同謀關係，但華府否認這番說法，在聯合國安全理事會上告訴德黑蘭當局，就核計畫進行談判才是「明智之舉」。

路透社報導，以色列今天稍早襲擊伊朗後，伊朗晚間對以色列發動報復性攻擊。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）說，伊朗一直在「為戰爭做準備」，以色列發動攻擊是「國家自保的行為」。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）指責以色列試圖「扼殺外交、破壞談判、將這個區域拖入規模更大的衝突」，而華府「毫無疑問」有同謀關係。

伊拉瓦尼在安理會上說：「那些支持這個政權的國家，主要是美國，必須了解他們有同謀關係。」他說：「藉由協助與允許這些罪行發生，他們對後果負有完全責任。」

美國總統川普今天表示，他已給了德黑蘭為期60天的最後通牒，讓他們就不斷升級的鈾濃縮計畫達成協議，而最後通牒已在昨天到期。第6輪美伊會談原本排定本月15日在阿曼登場，但尚不清楚是否如期舉行。

達諾說，儘管風險日益攀升，以色列一直保有耐心。

達諾在安理會上說：「我們等待外交發揮作用…我們看著談判拖延，而伊朗不是假意讓步，就是拒絕接受最基本的條件。」他說，情報已經證實，伊朗可在數天內生產足以製造多枚炸彈的可裂變材料。

美國高階官員皮特（McCoy Pitt）說，美國將繼續尋求外交解決方案，確保伊朗永遠無法取得核子武器，或對中東穩定構成威脅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

皮特在安理會上說：「伊朗的領導層峰在這時候進行談判才是明智之舉。」他說，雖然華府事先獲知以色列將發動初步攻擊，但未在軍事上參與其中。

聯合國核監督機關國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）在安理會上說，伊朗納坦茲（Natanz）核子設施的地面實驗性濃縮廠已遭摧毀，伊朗也通報福爾多（Fordow）與伊斯法罕（Isfahan）的核子設施遭受攻擊。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140614