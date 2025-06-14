以色列與伊朗衝突加劇 尼坦雅胡：持續攻擊行動

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（中央社紐約聯合國總部/耶路撒冷/華盛頓13日綜合外電報導）伊朗駐聯合國大使今天指出，以色列攻擊伊朗導致最高軍事指揮官等78人喪生，傷者超過320人；以色列則稱至少34人受傷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告攻擊伊朗的行動將持續進行。

綜合法新社和路透社報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Iravani）告訴安全理事會：「到目前為止，包括高階軍官在內已有78人喪生，傷者超過320人，絕大多數為平民。」

以色列緊急服務部門則稱，伊朗向以色列發射數十枚飛彈，造成至少34人受傷，其中1名婦女情況危急。

尼坦雅胡對伊朗人民發布訊息表示，以色列在對伊朗軍事和核設施發動多次空襲後，將繼續攻擊行動。

尼坦雅胡在影片聲明中指出：「過去24小時內，我們摧毀（伊朗）最高軍事指揮官，高階核子科學家，以及這個伊斯蘭政權最重要的鈾濃縮設施，以及大部分彈道飛彈庫。」

他說：「還有更多要進行。這個政權不知道是什麼打擊他們，也不知道未來會有什麼打擊他們。它從未如此虛弱。」

以色列大規模空襲伊朗後，伊朗發射飛彈回擊，新聞網站Axios引述美國高階官員報導，美國幫助以色列攔截伊朗飛彈。

根據白宮官員，美國總統川普和尼坦雅胡今天通了電話。

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此外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也與川普通話，同意「外交和對話的重要性」。

英國首相發言人指出，「首相重申英國對伊朗核計畫的嚴重關切」，還說「各國領袖期待下週於加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會商議」。（譯者：徐睿承/核稿：屈享平）1140614