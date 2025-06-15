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川普：如果伊朗攻擊美國 美軍將全力回擊

2025/6/15 15:39（6/15 15:54 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天警告伊朗，如果伊朗攻擊美國，將遭到美軍「全力」打擊。他也重申，華盛頓與以色列攻擊德黑蘭核設施和情報設施「無關」。

法新社報導，德黑蘭方面表示，以色列13日凌晨展開行動，鎖定伊朗核設施和軍事設施，造成數十人死亡，包括高級軍事指揮官和原子科學家。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言打擊哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權的每一個目標，伊朗則以致命的飛彈進行報復。

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儘管川普表示，他在以色列行動開始前就知道以色列會發動攻擊，他今天上午在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）重申，美國「與針對伊朗的攻擊無關」。

他在貼文中表示：「如果我們遭到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將傾盡全力，以前所未見的規模對你們發起攻擊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140615

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