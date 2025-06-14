以色列襲伊朗 軍方稱已擊斃逾20指揮官9核科學家
2025/6/14 23:33
（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以軍針對伊朗的空襲擊斃超過20名武裝部隊和革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官，其中包括武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）。
法新社報導，以色列軍方透過聲明指出，「自從（週五）行動展開以來，有超過20名伊朗政權安全機構的指揮官被擊斃」，聲明還列出幾位伊朗革命衛隊及武裝部隊高階指揮官的名字。
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以色列軍方今天也提到，昨天對於伊朗核設施的空襲，導致9位高級核子科學家喪命。
以色列軍方聲明寫道：「他們遭擊斃，對於伊朗政權獲取大規模殺傷性武器的能力造成了重大打擊。」（譯者：陳彥鈞）1140614
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