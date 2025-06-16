伊朗徹夜發動飛彈攻勢 以色列至少新增5死100傷

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（中央社特拉維夫16日綜合外電報導）伊朗今天在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）與港口城市海法（Haifa），摧毀多棟住宅，讓本週出席G7峰會的領袖們更憂心這兩個宿敵之間的戰火擴大為區域衝突。

路透社報導，以色列國家緊急服務機構表示，伊朗最新一波攻擊造成至少5人喪生，使本月13日以來的死亡人數增至至少18人。

這波徹夜攻擊也導致至少100人受傷。這是伊朗為報復以色列針對其核子與彈道飛彈計畫的率先攻擊而發動的連串反擊之一。

緊急服務當局表示，海法正進行搜救工作，當地約有30人受傷，數十名急救人員已趕往遇襲區域。媒體報導，有人在港口附近一座發電廠看到火光。

影像畫面顯示，多枚飛彈飛越特拉維夫上空，當地及耶路撒冷都可聽到爆炸聲。特拉維夫一個人口稠密的社區內，多棟住宅大樓在一次襲擊中被摧毀，距離美國大使館分館數百公尺的旅館及其他附近住家窗戶都被震碎。美國大使表示，建築受到輕微損壞，但無人受傷。

警報在當地時間凌晨4時過後不久響起，當時在特拉維夫公寓裡的31歲廚師泰特爾邦（Guydo Tetelbaun）說：「像往常一樣，我們走進對街的（防空洞）。沒幾分鐘，（防空洞的）門就被炸開了。」

他還說：「有幾個滿身是血、全身是傷的人走進來。等到平靜下來，我們回到公寓時，發現公寓損壞得很嚴重…牆壁塌陷，玻璃也碎光了。」

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伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，這次最新攻擊採用新方法，導致以色列多層次防禦系統互相攻擊。

革命衛隊表示，這次行動使用的策略和能力，使得飛彈成功且最大程度命中占領區的目標。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140616