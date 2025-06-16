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川普等領袖齊聚G7峰會 聚焦以色列伊朗衝突與貿易戰

2025/6/16 13:47（6/16 14:45 更新）
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美國總統川普（中）15日抵達加拿大洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯，準備參加G7峰會。（美聯社）
美國總統川普（中）15日抵達加拿大洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯，準備參加G7峰會。（美聯社）
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（中央社加拿大卡納納斯基斯15日綜合外電報導）美國總統川普等領導人已抵達加拿大洛磯山脈出席峰會，七大工業國集團（G7）今天開始談判，就伊朗與以色列日益升級的衝突尋求共識。

法新社報導，為期3天的峰會在洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，標誌著川普重返國際外交舞台，他因違反常規，不分敵友大規模課徵關稅，令各方震驚。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）擬定的議程，旨在盡量縮小由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國組成的富裕工業民主國家之間的歧見。

但就在峰會召開前兩天，以色列對伊朗發動大規模軍事攻擊，震驚全球。

外交官表示，加拿大正探聽其他國家的想法，盼針對以色列與伊朗的局勢發表聯合聲明。

聲明可能呼籲各方緩和局勢，或單純表態支持以色列，強調以色列因應伊朗具爭議的核計畫，有「自我防衛的權利」。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）告訴記者，她在峰會前曾與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交談，雙方同意伊朗應為目前局勢負責。

她說：「我當然認為，從長遠來看，透過談判解決是最好的方式。」但她沒有直接呼籲立即停火。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140616

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