川普反駁馬克宏 稱提前離開G7與處理以伊停火無關

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（中央社加拿大卡加立16日綜合外電報導）美國總統川普表示，他今天提前離開加拿大七大工業國集團（G7）峰會與推動以色列和伊朗的停火「無關」，法國總統馬克宏的說法有誤。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說我離開加拿大G7峰會是為了回華府處理以色列和伊朗之間的『停火』，愛出風頭的他搞錯了。」

「錯了！他根本不知道我現在為什麼要回華府，但肯定與停火無關。事情比那大多了。無論是有意還是無意，艾馬紐（馬克宏）總是搞錯。敬請關注！」

馬克宏曾暗示，美國準備對伊朗展開外交接觸。

馬克宏在G7峰會場邊告訴記者：「曾有人提議進行會面與交流。如果美國能促成停火，那將是件非常好的事。」

在以色列與伊朗連續第5天交火之際，川普提前1天離開G7峰會。

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G7領袖今天呼籲中東局勢「降溫」，首先要處理以色列和伊朗的衝突，並強調以色列「有權自衛」，且雙方平民都應受到保護。

川普在離開前與G7其他領袖合照時表示：「我必須儘快回去，我希望能待到明天，不過他們能理解，這是大事。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140617