中東緊張G7領袖促降溫 川普表態支持聯合聲明

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（中央社加拿大卡納納斯基斯17日綜合外電報導）以色列與伊朗爆發衝突，引發中東局勢緊張。七大工業國集團（G7）領袖今天呼籲「緩和局勢」；美國總統川普提早離開峰會後，也表態支持聯合聲明。

法新社報導，川普將重返G7峰會列入國際外交行程，但在盟國以色列轟炸伊朗之際，川普提前1天離開在加拿大洛磯山脈（Rockies）舉行的G7峰會。

川普昨天發表支持外交努力的聲明，今天又在社群媒體發文警告伊朗首都德黑蘭的近1000萬居民。他在旗下平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「所有人都應該立即撤離德黑蘭！」

稍早，川普還在猶豫是否支持G7關於中東危機的聯合聲明，但在卡納納斯基斯（Kananaskis）雪山下的森林小屋舉行晚宴後，川普態度軟化。

加拿大發布的聯合聲明提到：「我們呼籲，伊朗危機的化解應促成中東區域更廣泛的敵對行動降溫，包括在加薩走廊實現停火。」

聯合聲明也稱以色列「有權自衛」，並強調「保護平民的重要性」。以伊持續升級的攻擊造成雙方平民喪生。

G7是由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國組成。G7領導人表明，他們堅信伊朗「絕不能擁有核武」。

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川普近幾週來屢次表示，他傾向透過外交手段化解衝突，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）也5度與伊朗特使會面，但他很快轉而支持以色列的攻擊，並表示德黑蘭這個神職統治的國家早就應該接受他的條件。

在晚宴前與G7領袖合照時，川普說：「我必須儘快趕回去。我希望能待到明天，但大家都能理解，這事關重大。」（譯者：張曉雯/核稿：施施）1140617