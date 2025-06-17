川普：不介意吸納中國加入G7
2025/6/17 10:38
（中央社台北17日電）美國總統川普16日在七大工業國集團（G7）領袖峰會對媒體表示，當初G8將俄羅斯排除是「重大錯誤」，並稱不介意G7進一步吸納中國加入。
綜合美國之音（VOA）中文網及日經中文網報導， 美國總統川普16日建議七大工業國集團進一步壯大，吸納前成員國俄羅斯，甚至可能還有中國。
2014年，俄羅斯吞併克里米亞後，被暫停其G8成員國資格。
川普表示，將俄羅斯除名是「一個重大錯誤」。他表示，如果俄羅斯仍然是G7（前身為G8）成員國，他相信俄羅斯不會在2022年入侵烏克蘭。
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當記者問及是否也應該吸納中國加入G7時，川普表示：「這倒也不錯。如果有人建議中國加入，我不介意。」
報導指出，中國是2023和2024年G7峰會關注的焦點之一。在2023年和2024年的峰會公報中，七大工業國集團對中國在東海和南海的局勢表示嚴重關切，並且重申「台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140617
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