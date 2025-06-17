川普石破茂G7會談 未達貿易協議矢言繼續談判
2025/6/17 11:54
（中央社加拿大卡納納斯基斯16日綜合外電報導）日本首相石破茂與美國總統川普今天趁七大工業國集團（G7）峰會之便會談，同意推進貿易談判，但未達成突破性協議，未能降低或取消可能阻礙日本經濟的關稅。
路透社報導，川普與石破茂在加拿大洛磯山脈卡納納斯基斯山（Kananaskis Mountain）度假村舉行的G7領袖峰會場邊會談30分鐘，日本先前希望這場雙方僅僅第2次的面對面會談，有助推動兩國達成貿易協議。
石破在卡納納斯基斯對記者說：「我們一直在探討達成協議的可能性，直到最後一刻，但某些方面我們的觀點仍然存在分歧。」他婉拒透露日美雙方是在哪些議題談不攏。
石破希望川普取消對日本汽車徵收的25%關稅，以及對其他日本進口產品徵收的24%對等關稅，該關稅已暫停實施至7月9日。部分經濟學家表示，這些關稅可能會使日本的國內生產毛額（GDP）下降約1個百分點。
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石破說：「汽車是日本的重大國家利益。我們將繼續竭盡全力保護這些利益。」
聯合國國際貿易中心（International Trade Centre）4月估計，川普的關稅可能會使日本潛在的汽車出口額減少170億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140617
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