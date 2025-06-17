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市場關注以伊危機 亞股互有漲跌

2025/6/17 18:53
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（中央社香港17日綜合外電報導）美國總統川普敦促伊朗首都德黑蘭居民撤離，投資人評估川普的呼籲，並且期望以色列與伊朗的衝突不會演變成全面戰爭，國際油價攀升，亞洲股市今天收盤互有漲跌。

法新社報導，以伊兩大宿敵對彼此發動致命飛彈攻擊，這場中東危機持續升溫，為交易大廳帶來不確定性，但有關伊朗想要達成核協議的傳言，為市場帶來一些樂觀情緒。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，伊朗當局已表達有意緩和局勢，並重啟與華府的核談判，只要美國不介入這場衝突。

以色列13日攻擊區域宿敵伊朗，一度導致原油價格飆升，但昨天油價回跌逾1%，交易員押注這場衝突不會蔓延至整個中東地區，而且主要油田大多未受波及。

但在川普（Donald Trump）敦促所有人撤出伊朗首都德黑蘭（Tehran）後，油價今天反彈走高，德黑蘭人口將近1000萬。

交易員正密切關注伊朗危機的發展，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）在取消越南行後，昨天離開東南亞，五角大廈則宣布將向中東派遣「額外軍力」。

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此外，交易員也密切關注七大工業國集團（G7）峰會，世界領袖在會中反對川普發動的貿易戰，主張這對全球經濟穩定構成風險。

亞洲股市今天漲跌互見，東京、新加坡、首爾、馬尼拉、雅加達及台北股市收紅，但香港、雪梨及威靈頓股市收黑。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140617

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