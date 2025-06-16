分析：以色列打伊朗欲重塑中東 開戰容易收尾難

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（中央社特拉維夫16日綜合外電報導）以色列與伊朗衝突進入第4天，雙方目前處於報復打擊螺旋。分析指出以色列正按己意重塑中東，但須確保戰事不會又演變成一場曠日持久衝突。

以色列6月13日先制空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊。外界擔心衝突恐進一步擴大並把美國與其他強權捲入。

華爾街日報指出，以色列先前藉連串膽大情報作戰和激烈軍事行動，有效削弱伊朗盟友哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）、同時促使敘利亞阿塞德政權垮台後，現在直接找上前述三者背後的德黑蘭。

以色列趁伊朗還在與美國進行核子談判時猝然攻擊，目標顯然不僅止於針對伊朗的核子計畫，而是要重創對方的神權政體；以國的領導與國安高層也已開始談論一場可能改變現有秩序的勝利。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）13日向伊朗人民喊話「我毫不懷疑，你們擺脫暴政、獲得解放的那一天，比以往任何時候都更接近了」；在接受福斯新聞（Fox News）訪問時也說以色列的軍事行動「極可能導致伊朗政權改變」。

在美國日益將焦點轉向國內議題與其他地緣政治威脅之際，以色列在中東行事也變得更加大膽。華盛頓郵報引述分析人士指出，政治地位不穩的尼坦雅胡可能因這次對伊朗動武而獲鞏固，但他須確保戰事不會演變成又一持久消耗戰。

就在以色列對伊朗動手的幾天前，尼坦雅胡的執政聯盟一度瀕臨瓦解。圍繞極端正統派猶太男性應否服兵役的激辯於13日再度引爆，尼坦雅胡也成功化解國會遭解散、政府垮台的危機。如今這些政治爭議與其他內部問題似乎也因對伊朗動武而暫時擱置。

據國際原子能總署（IAEA）理事會上週一份決議顯示，伊朗被發現20年來首見違反禁止核擴散義務，正累積至少400公斤的高濃縮鈾，足以製造數枚核武。以色列方面的個別評估預測，伊朗有夠做9枚核彈的濃縮鈾，且近幾個月已開始將鈾武器化，這是之前未有過的行為。

華郵認為正是這些內外因素，讓過去素以相機行事而非採全面戰略衝突著稱的尼坦雅胡改採大膽作風。

華爾街日報也認為，以色列如今面臨的挑戰是如何把勝利轉為永久根除伊朗威脅這個隱患，當務之急是在摧毀伊朗核子計畫的目標取得更多進展。

以軍靠空襲和諜報任務連日來摧毀伊朗防空系統，如今幾已具備想怎麼打都行的能力。但對於伊朗深埋地下、廣泛分散的核子計畫，卻仍未能造成重大實質性破壞。無法癱瘓核計畫恐促使伊朗加快製造核彈。

以色列智庫「國家安全研究所」（INSS）伊朗專家希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）指出，像福爾多（Fordo）這類強固、深埋地下的鈾濃縮設施難以靠空襲摧毀，打擊油田與輸油端點這些雖能造成伊朗經濟痛苦，卻非以色列的戰爭目標，以色列恐將面對一場曠日持久、卻無明確解決方法的戰役。

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紐約時報指出，除非伊朗政府瓦解或以色列能像對付真主黨般擊殺伊朗的政治及宗教領袖，否則未來各方與伊朗所能達成的任何協議版本，很可能都與歐巴馬政府在2015年所談成、卻被川普於2018年第一任時毀棄的伊朗核協議相去無幾。

曾於美國國務院任職的倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）前所長范希普爾（Karin von Hippel）說：「很可能就是與歐巴馬時的協議非常相似，頂多是川普加入他的話術」。（譯者：陳亦偉）1140616