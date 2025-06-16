G7峰會將登場 歐盟主席：歐美應聚焦防衛而非干擾貿易

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（中央社加拿大卡納納斯基斯15日綜合外電報導）歐洲聯盟理事會（European Council）主席柯斯塔今天表示，歐洲與美國應該聚焦於歐盟如何在防務上承擔更多責任，而非透過貿易緊張局勢製造經濟不確定性。

路透社報導，七大工業國集團（G7）領袖將在加拿大洛磯山脈齊聚一堂，會前柯斯塔（Antonio Costa）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）向媒體發表談話時表示，這兩天的會議提供一個機會，讓與會者能討論盟國與朋友之間的「一些問題」。

柯斯塔說：「歐美之間的主要問題正是歐洲防衛，我們應該聚焦於此。」他指的是華府為制衡中國進行的外交政策再平衡。

他說：「由於這是主要議題，我們應該避免引入其他問題，削弱我們在防衛上承擔更大責任的經濟能力。」

美國總統川普收回他6月1日起將對歐盟進口商品課徵50%關稅的威脅，將最後期限恢復到7月9日，讓華府與歐盟能舉行會談以達成協議。

川普對全球各地隨意施加關稅，已在美國主要盟友之間製造不確定性，並給全球經濟帶來壓力。

范德賴恩與柯斯塔一同發言時表示，與華府之間的貿易會談現在聚焦於細節，但無法保證能達成協議。

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柯斯塔說：「這是為什麼現在不是製造經濟不確定性的正確時機。現在不是在貿易上製造問題的合適時機，因為我們需要強化我們的經濟基礎。」

「我們正在談論全球最重要的貿易關係，我們必須保護這項關係，並聚焦於最重要的事情，那就是讓歐盟與美國就國防軍費的分擔達成良好的協議。」（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1140616