川普籲以色列伊朗達成協議 稱雙方恐須先分高下

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天敦促正在互相進行軍事攻擊的伊朗和以色列「達成協議」，但也說雙方可能需要先「一決高下」。

綜合法新社和路透社報導，以色列和伊朗互相發動新一波飛彈攻擊，並揚言要在這場顯然愈演愈烈的衝突中造成更多破壞。川普向記者表示：「我認為是時候達成協議了。」

川普在動身前往加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會前在白宮說：「但有時他們得先一決高下，就讓我們看下去吧。」

以色列和伊朗敵對數十年，雙方透過代理人與秘密行動進行持久的「影子戰爭」，而最新衝突是這兩個宿敵首度如此激烈交戰，令人擔心整個中東地區可能會陷入長期衝突。

以色列和伊朗今天發動新一波攻擊，造成平民死傷，兩國軍方都呼籲對方國家的平民採取預防措施因應進一步攻擊。

川普拒絕回答有關他是否已要求以色列暫停空襲伊朗的提問。

美國一名高階官員稍早向法新社表示，川普已否決以色列欲刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的計畫。

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川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，他認為雙方「應該達成協議，也將達成協議」。

他說，目前針對這項議題有「許多通話與會談正在進行中」，這兩個長期對手之間可望「很快」實現和平。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140616