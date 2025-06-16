伊朗稱國會著手立法 準備退出禁止核子擴散條約
2025/6/16 20:54（6/16 21:05 更新）
（中央社德黑蘭16日綜合外電報導）伊朗外交部今天重申國家反對發展核子武器的官方立場，但透露伊朗國會正在準備法案，可能使得德黑蘭退出禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）。
路透社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在記者會上被問及德黑蘭是否可能退出禁止核子擴散條約，他回答：「鑒於近期事態發展，我們將做出適當決定。」
巴格赫里進一步表示：「（伊朗）政府必須執行國會通過的法案，而這類提案恰巧正在準備中，我們將在稍晚階段與國會合作」。
據伊朗官方媒體報導，伊朗國會至今未就退出禁止核子擴散條約做出任何決定。1名議員表示，相關提案尚處於立法初步階段。
禁止核子擴散條約要求各國同意放棄核武並配合聯合國（UN）的核子監督機關國際原子能總署（IAEA），以換取享有發展民用核能的權利。伊朗在1970年批准這份條約。
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以色列以德黑蘭瀕臨打造出1枚核彈為由，上週開始空襲伊朗；德黑蘭則一貫聲稱其核計畫是為了和平用途。不過，國際原子能總署上週宣告，伊朗已違反禁止核子擴散條約要求的事項。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早重申，發展核武違反國家最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）禁止大規模毀滅性武器的宗教命令。（譯者：施施/核稿：張正芊）1140616
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