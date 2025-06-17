白宮否認美參與對伊朗行動 稱美軍維持防禦態勢

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國為伊朗和以色列的戰事集結軍力，總統川普稍早也令人訝異地警告所有人撤離德黑蘭，但白宮今晚堅稱，美軍在中東仍處於「防禦」態勢。

法新社報導，川普在社群媒體上發出的簡短警告並未提供更多細節，引發眾人猜測美國可能正準備與以色列聯手攻擊伊朗。

白宮稍早宣布，由於中東衝突升級，川普將提早一天離開正在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，返回美國。這更引發進一步懷疑。

但白宮和五角大廈官員重申，部署在這個區域的美軍仍處於「防禦」態勢。

對於社群媒體上一則貼文指稱美國正在攻擊伊朗，白宮發言人菲佛（Alex Pfeiffer）回應表示：「這不是真的。美軍正保持防禦態勢，這點沒有改變。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受福斯新聞（Fox News）訪問時也說：「我們在這個地區採取防禦態勢，既維持強大，同時追求和平協議，我們當然希望事情會這樣發展。」

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赫格塞斯今天稍早宣布，他已於上週末「指示（在中東地區）部署更多軍力」。

此前，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）今天被追蹤到已離開東南亞；另有報導提到，數十架美國軍機正飛越大西洋。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140617