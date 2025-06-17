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川普稱尋求「真正終結」以伊衝突 而非只是「停火」

2025/6/17 20:40
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他的目標是讓以色列和伊朗之間的衝突「真正結束」，而非只是「停火」。若要達成目標，伊朗就必須「徹底放棄」發展核武。

綜合法新社與路透社報導，川普提前離開在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會返回美國途中，在空軍一號（Air Force One）上告訴隨行採訪的記者：「我不是要尋求（以伊）停火。我們是要達成比停火更好的結果。」

川普強調，他尋求的是「結束，一個真正的結束，而不是停火」，他還說，他希望伊朗「徹底放棄」核武。

隨著以伊衝突進入第5天，川普透露，他可能派出美國高階官員和伊朗方面會面。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者在社群媒體X發文表示，川普是在返美的空軍一號上發表上述說法。

記者還引述川普在機上的預測和評論稱，川普說，以色列不會放鬆對伊朗的攻擊，「再過2天就知道了，你們就會知道了。目前為止，沒有一方願意退讓」。

而在回應派出美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）或副總統范斯（JD Vance）和伊朗代表會面的可能性時，川普表示：「我可能會。」

根據美國政治新聞網站Politico，川普希望伊朗「徹底放棄」發展核武。

儘管軍事對抗仍在持續，華府表示，川普仍希望和伊朗達成核協議。

G7領袖在峰會中呼籲以伊衝突降溫，並指伊朗是動盪的來源，絕不能擁有核武，同時強調以色列有權自衛。

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川普也澄清，他今天提前離開加拿大G7峰會之舉，與推動以伊衝突落幕「無關」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱美國已提出以伊停火協議草案的說法有誤。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「錯了！他（馬克宏）根本不知道我現在為什麼要趕回華府，但肯定與停火無關。我要處理的事情比那個重要多了。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140617

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