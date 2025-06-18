以色列重創最高領袖核心圈 伊朗戰略誤判風險增

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（中央社杜拜/倫敦17日綜合外電報導）路透社引述5名消息人士說法報導，伊朗多名軍事與安全顧問在以色列空襲中喪生後，最高領袖哈米尼核心圈出現重大缺口，使其日益孤立無援，出現戰略誤判的風險也隨之升高。

這5名熟悉哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）決策過程的消息人士中，有3人參與過和哈米尼的重要會議，另外2人則與經常與會的官員關係密切。其中1名消息人士說，伊朗在國防與內部穩定議題上出現了「極度危險」的誤判風險。

報導指出，自本月13日以來，已有多名伊朗高階將領在以色列空襲中陣亡，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）、負責彈道飛彈計畫的航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh），以及情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）。

這些軍事將領是哈米尼核心決策圈的重要成員，消息人士指出，哈米尼的核心圈大約由15至20名顧問組成，包括革命衛隊將領、神職人員與政界人士。

他們說，這個鬆散的組織不定期舉行會議，當哈米尼為某項重要決策尋求建議時，便會召集相關人士在德黑蘭官邸開會。這些成員特點是對哈米尼及伊朗伊斯蘭共和國意識形態忠心不二。

根據伊朗政治體制，現年86歲的哈米尼擁有對武裝部隊的最高指揮權，有權宣布戰爭及決定軍事指揮官與法官等高層人事任命或解職。一名參與會議的人士透露，儘管哈米尼對重大事務擁有最終決定權，他仍重視顧問意見，會專注傾聽各方觀點，且經常要求進一步資訊。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）說：「哈米尼有兩個特點：極度固執，但也極度謹慎。他非常嚴謹，這也是他能掌權至今的原因。」

消息人士強調，雖然部分核心顧問命喪以色列空襲，但尚有其他未遭攻擊的內部人士持續發揮重要影響力，其中包括政治、經濟與外交方面的高層顧問。哈米尼會指派這些顧問處理各類問題，使他的權力直接深入軍事、安全、文化、政治與經濟等領域。

消息人士說，過去20年來，哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）扮演著日益重要的角色，在個人、派系與組織之間進行協調，並與革命衛隊建立密切關係，進一步增強他在伊朗政治與安全體系中的影響力。穆吉塔巴是一名中階神職人員，部分內部人士視他為其年邁父親的潛在接班人。

根據消息人士說法，哈米尼辦公室的政治安全事務副手海傑齊（Ali Asghar Hejazi）長期參與敏感安全決策，經常被形容為伊朗最有權勢的情報人物。此外，哈米尼辦公室主任戈爾帕耶加尼（Mohammad Golpayegani）、前外交部長維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）和哈拉濟（Kamal Kharazi），以及前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani），也是哈米尼在外交與內政上的重要心腹。

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然而，革命衛隊指揮官的折損，無疑重創了哈米尼自1989年上台以來最倚賴的權力支柱。哈米尼長期仰賴這個軍事組織維護國內安全與執行區域戰略。

報導指出，哈米尼面臨伊朗伊斯蘭共和國史上最危險的時刻之一，不僅因失去多名大將更顯孤立，伊朗主導的「抵抗軸心」聯盟也遭以色列重創。與哈米尼關係密切的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）去年9月在以色列空襲中喪命，而敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權去年底也遭反抗軍推翻。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140618