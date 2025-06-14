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伊朗官媒證實2高階將領死於以色列打擊 約旦等國重開領空

2025/6/14 19:16（6/14 19:38 更新）
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（中央社德黑蘭/安曼14日綜合外電報導）伊朗國營電視台今天報導，有2名伊朗高階將領死於以色列的打擊行動；以色列則持續攻擊伊朗的軍事與核子設施。不過，約旦、敘利亞和黎巴嫩今天已重新開放領空。

法新社報導，伊朗國營電視台表示，伊朗武裝部隊參謀部情報事務副主管梅拉比（Gholamreza Mehrabi）和作戰部副主管拉巴尼（Mehdi Rabbani）兩位將軍均已「殉職」。

以色列昨天對伊朗境內多處發動攻擊，2名消息人士告訴路透社，至少有20名伊朗高階軍事指揮官遭擊斃，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮官沙拉米（Hossein Salami）和航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）。

另據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，以色列昨天除了空襲，還從伊朗境內出動秘密突擊隊、大批武裝無人機和埋藏在普通車輛內的爆裂物來襲擊目標，命喪這場刺殺行動的人包括伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）和核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）。

另一方面，鄰近國家約旦、敘利亞和黎巴嫩昨天因以色列和伊朗交火而關閉領空後，今天皆已重新開放。

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約旦民航監管委員會（Civil Aviation Regulatory Commission）主席米斯托（Haitham Misto）發表聲明說：「約旦已自上午7時30分重新開放領空。」

黎巴嫩公共工程與運輸部長拉沙姆尼（Fayez Rassamni）也宣布自上午10時起重新開放領空，敘利亞航管當局同樣宣布對民航班機重開領空。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140614

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