5月CPI年增1.55%創逾4年新低 估下半年皆低於2%

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（中央社記者蘇思云台北5日電）主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，受到蔬菜、水果、油料價格下滑影響，創下4年2個月以來新低。主計總處官員表示，考量新台幣匯率因素、國際油料價格平穩，預估今年下半年CPI可能都低於2%，且呈逐季縮小。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，5月CPI年增率為1.55%，相較4月減少0.48個百分點，主要是因為最近天候比較穩定，水果漲幅持續縮小，蔬菜漲幅也從先前上漲轉為下跌，帶動食物類漲幅縮減，加上國際原油價格持續走跌，帶動CPI下降。

曹志弘指出，雖然房租、醫療費用價格漲幅有所縮減，但外食費用還是較高。至於扣除蔬果、能源後的核心CPI為1.61%，連續14個月都小於2%，物價走勢大致持平。

不過，5月CPI雖有所下降，但跟民眾感受相關的外食費年增率仍達3.5%，漲幅持續擴大，創下15個月新高。

曹志弘指出，廠商會考慮租金、人事、食材等營運成本，近年來都有調整工資，但考量今年4月電價並未調整，研判外食費未來漲幅不至於明顯擴大，應會慢慢縮小，但外食費要降到3%以下還需要一段時間。

展望未來，曹志弘表示，6月CPI年增率有可能比5月還要低一點，主要跟去年端午節落在6月導致基期較高有關。

媒體關注主計總處日前最新預測台灣今年全年CPI為1.88%，為近5年新低，如何看待下半年物價走勢。曹志弘表示，主要因為國際油料價格平穩，加上匯率因素，進口物價讓廠商投入成本較低，預估今年下半年物價可能都低於2%，且已有納入颱風因素。

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至於5月生產者物價指數（PPI）年增率為負4.3%，進口物價指數以新台幣計價也呈下跌9.05%，兩者都創下近2年來低點。

曹志弘表示，主因為新台幣兌美元匯率較去年同期升值7.09%，新台幣升值有利舒緩進口廠商的成本，相關內銷品後續也會在1到2季後反映到物價，有望紓解未來廠商的漲價壓力。另外，像是黃小玉、基本金屬等價格下跌，推測可能受到美國貿易政策影響，導致國際終端需求走弱。（編輯：張均懋）1140605