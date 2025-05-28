主計總處下修今年全年CPI至1.88% 近5年最低

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）主計總處今天公布經濟預測，儘管關稅陰霾仍未散去，2025年經濟成長率僅微幅下修至3.10%，消費者物價上漲率（CPI）也下修至1.88%，為近5年最低水準。

川普2.0對全球政經局勢帶來極大不確定性，不過主計總處今天發布最新經濟預測，僅微幅下修2025年經濟成長率至3.10%，較2月預測數減少0.04個百分點，保3達陣。

主計總處說明，上半年拉貨效應強勁，出口大幅優於預期，但關稅不確定性確實打擊投資、消費信心。

物價方面，原先外界憂心美國總統川普高舉關稅大刀，對全球多國加徵關稅，恐墊高成本，進而推升通膨，不過主計總處估2025年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，下修0.06個百分點，繼2022年至2024年通膨率連續3年超過2%的通膨警戒線之後，終於滑落至2%以下。

回顧近年通膨變化，2025年CPI預測值1.88%，也是2021年至今、近5年最低水準。

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主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，今年前幾個月通膨率略高，是因水果價格較高，但近期水果價格已經慢慢往下。

外界認為美國關稅政策推升通膨，但主計總處反而下修CPI預測值，蔡鈺泰解釋，關稅推高成本，但也會削弱需求，連帶影響國際油價及原物料價格下跌，加上新台幣兌美元走升，綜合來看，對國內物價影響仍是下拉力道較顯著。（編輯：潘羿菁）1140528