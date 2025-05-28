加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮文化局長吳勁毅等2人涉圖利廠商 法院裁定羈押禁見
首頁 / 產經

主計總處下修今年全年CPI至1.88% 近5年最低

2025/5/28 21:03（5/28 21:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
主計總處公布經濟預測，針對今年消費者物價上漲率（CPI）也下修至1.88%，為近5年最低水準。（中央社檔案照片）
主計總處公布經濟預測，針對今年消費者物價上漲率（CPI）也下修至1.88%，為近5年最低水準。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）主計總處今天公布經濟預測，儘管關稅陰霾仍未散去，2025年經濟成長率僅微幅下修至3.10%，消費者物價上漲率（CPI）也下修至1.88%，為近5年最低水準。

川普2.0對全球政經局勢帶來極大不確定性，不過主計總處今天發布最新經濟預測，僅微幅下修2025年經濟成長率至3.10%，較2月預測數減少0.04個百分點，保3達陣。

主計總處說明，上半年拉貨效應強勁，出口大幅優於預期，但關稅不確定性確實打擊投資、消費信心。

物價方面，原先外界憂心美國總統川普高舉關稅大刀，對全球多國加徵關稅，恐墊高成本，進而推升通膨，不過主計總處估2025年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，下修0.06個百分點，繼2022年至2024年通膨率連續3年超過2%的通膨警戒線之後，終於滑落至2%以下。

回顧近年通膨變化，2025年CPI預測值1.88%，也是2021年至今、近5年最低水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，今年前幾個月通膨率略高，是因水果價格較高，但近期水果價格已經慢慢往下。

外界認為美國關稅政策推升通膨，但主計總處反而下修CPI預測值，蔡鈺泰解釋，關稅推高成本，但也會削弱需求，連帶影響國際油價及原物料價格下跌，加上新台幣兌美元走升，綜合來看，對國內物價影響仍是下拉力道較顯著。（編輯：潘羿菁）1140528

延伸閱讀
關稅衝擊估全年經濟成長3.1% 上下半年落差歷年第4大關稅及新台幣升值夾擊 5月消費信心下挫6指標全跌第1季實質薪資創4年最佳 成長速度超越通膨
川普
傳美國暫停外國學生簽證 AIT：可繼續提交申請提前拉貨漸緩 彰銀估下半年台灣出口恐承壓景氣轉弱
高成本
調查：川普關稅難重振美國製造 企業寧另覓低稅區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：