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關稅及新台幣升值夾擊 5月消費信心下挫6指標全跌

2025/5/27 12:54
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布5月消費者信心指數（CCI）總指數為64.93點，下跌3.28點，為逾1年最低水準，且6項分項指標全數下挫。中央大學經濟系教授吳大任分析，關稅風暴延燒加上新台幣升值，雙重利空夾擊，重創消費信心。

中央大學台經中心調查，5月CCI總指數降至64.93點，為13個月最低水準；物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財6項指標全數下降，且絕對水準均在100以下，落入「偏向悲觀」區間。

5月6項分項指標中，以「未來半年投資股票時機」跌最兇，5月調查為26.82點，重摔11.82點，為去年5月以來最低。

吳大任說明，雖然5月美國與英國達成貿易協議，隨後美中會談出現正面進展，雙方互降關稅，這場關稅大戰似乎正往好的方向走，對台灣也有利；然而，美國對全球半導體產業進行調查，半導體關稅對台灣經濟影響不可小覷，加上5月初新台幣猛烈升值，這對出口導向的製造業將是沉重負擔，也讓民眾對經濟前景不敢樂觀，「關稅成本加上新台幣升值的壓力，大家可能會撐不下去，造成產業大出走」。

吳大任直言，即便是上市櫃大公司，毛利率大多不高，關稅、匯率夾殺，可能嚴重衝擊公司基本面，長期在股市投資的民眾一定很清楚這些狀況，在此情況下，投資股市信心也受到波及。

雖然關稅不會直接衝擊房市，吳大任指出，房市景氣本來就在往下階段，現在關稅風波延燒，許多經濟活動暫停、投資計畫喊卡，後續是否會進而影響勞動市場，都還很難說，不確定性高的情況下，房市信心指標跟著下挫。

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5月「未來半年購買耐久性財」為97.63點，月減1.5點，創近4年最低水準；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為95.19點，月減1.66點，則創近5年最低。

5月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3099位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1140527

吳大任
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