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4月CPI年增2.03% 外食費3.48%創13個月最大漲幅

2025/5/7 17:41（5/7 18:25 更新）
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行政院主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月收斂。主計總處指出，整體物價情勢平穩，但與民生相關的外食費創13個月最大漲幅。圖為民眾7日冒雨到台北雙連市場買菜。中央社記者趙世勳攝 114年5月7日
行政院主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月收斂。主計總處指出，整體物價情勢平穩，但與民生相關的外食費創13個月最大漲幅。圖為民眾7日冒雨到台北雙連市場買菜。中央社記者趙世勳攝 114年5月7日
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月收斂，且扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.66%，表現持平。主計總處指出，整體物價情勢平穩，但與民生相關的外食費創13個月最大漲幅，後續走勢須密切觀察。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，水果價格續處高檔，但漲幅已經較3月收斂，油料費也因國際原油價格下滑，年減3.74%，加上今年4月未調整電價，使得4月CPI年增率收斂至2.03%，明顯低於3月的2.32%。

曹志弘指出，扣除蔬果、能源後的核心CPI上漲1.66%，已連續13個月漲幅低於2%，顯示國內物價持續平穩。

不過，民眾關注的外食費年增率為3.48%，不只連續6個月大於3%，且創13個月最大漲幅。

曹志弘坦言，必須密切關注外食費後續價格走勢，但4月沒有調漲電價，加上國際原物料價格下滑，國內商品價格平穩，均有助於緩和營運成本的壓力。

另外，房租年增2.40%，漲勢未再擴大，為近12個月最小漲幅。

值得注意的是，美國總統川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日又大轉彎，宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，關稅措施對國內經濟及物價的影響備受關注。

曹志弘說明，雖然對等關稅有90天緩衝期，市場憂心關稅政策將抑制全球需求，國際農工原料價格多呈現下跌，連帶影響國內以美元計價的進口物價已經連續30個月負成長，這對國內物價具有穩定效果。

根據主計總處先前說法，對等關稅可能導致進口消費品價格上漲而推升物價，但也存在下拉力道，因為對等關稅抑制全球及美國經濟活動，全球需求走弱，原物料價格料將隨之下跌，綜合看來，短期台灣物價沒明顯攀升風險。

從目前數據看來，曹志弘指出，以OPEC油價為例，4月每桶均價已經跌破70美元，5月初下滑至60美元上下，進口物價下滑，廠商投入成本降低，對未來物價上漲壓力就不會那麼大。

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媒體詢問，5月初新台幣匯率狂飆，是否對CPI產生影響，曹志弘表示，新台幣升值會直接影響進口物價，使得廠商進口成本減輕，不過傳導到CPI需要1至2季的時間，不會這麼快顯現。

展望後續物價走勢，曹志弘認為，隨著國際原油價格持續走跌，將連動使國內油料費調降，以此研判，5月CPI可望低於2%。（編輯：林克倫）1140507

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