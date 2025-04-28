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對等關稅衝擊 4月消費者信心指數跌至1年最低

2025/4/28 14:19（4/28 16:23 更新）
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美國總統川普4月2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪。中央大學公布4月消費者信心指數（CCI），總指數及6項子指標全數下挫，又以投資股市信心跌最多，重摔11.25點。（中央社檔案照片）
美國總統川普4月2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪。中央大學公布4月消費者信心指數（CCI），總指數及6項子指標全數下挫，又以投資股市信心跌最多，重摔11.25點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）美國總統川普4月2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，其中對台灣稅率高達32%引起高度關注。中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI），總指數及6項子指標全數下挫，又以投資股市信心跌最多，重摔11.25點。

川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，對台灣稅率達32%，台灣清明連假過後，股市狂瀉，儘管川普9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，台灣股市仍持續震盪。

中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI）總指數為68.21點，月減3.65點，創去年5月以來、1年最低水準。CCI的6項子指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，也全面下降。

4月CCI子指標以「未來半年投資股票時機」為38.64點，重摔11.25點，跌幅最重且創1年新低。物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會4項子指標同創113年7月以來最低水準。

中央大學經濟系教授吳大任說明，對等關稅宣布之後，台股崩跌，目前震盪局面還沒結束，因為對等關稅最終結果未定，半導體關稅未出爐，這些不確定性都會導致金融市場波動大，投資信心自然轉為保守。

吳大任指出，他看待對等關稅的發展並不樂觀，除此之外，還必須面對半導體關稅課題，從川普發言推測，未來台灣要面對的半導體關稅不會太低，25%、30%都有可能，高額關稅將對台灣產業、經濟層面帶來重大衝擊，進而蔓延至勞動市場，這也是CCI指標全面下挫的關鍵。

另外，「未來半年購買耐久性財貨」為99.13點，月減2.86點，由於指數跌破100關卡，絕對水準從樂觀轉為悲觀，且創近4年新低。同步觀察中央大學與台經中心合作編列的「購買房地產時機」，降至96.85點，則是109年8月以來最低。

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吳大任表示，對等關稅的衝擊難以預測，除了股市影響投資收入，受薪階級也可能被波及，考量後續償還貸款能力存在不確定性，不敢貿然買房，可以預見，房市需求會顯著下降。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3108名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1140428

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