電子承壓、資產撐盤 台股跌200點收21336點

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股在新台幣續升、電子族群承壓下，今天開低震盪走低，權值股台積電續跌，資產股撐盤，指數終場收在21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交值放大至新台幣3116.39億元。

權值股台積電收965元，下跌1.13%；鴻海收152元，跌幅0.65%；聯電跌2.34%，收46元。

在輝達（NVIDIA）公布財報前夕，人工智慧（AI）概念股弱勢盤整，廣達小漲0.19%，收266元；仁寶、英業達跌幅皆超過2%，收在28元、41.6元；神達終場跌3.02%，收61元。

機器人概念股開高走低，所羅門終場下挫2.48%，收在137.5元；新漢跌1.22%，收81元；凌華跌2.71%，以68.3元作收。

資產股受惠於新台幣升值題材，台火一度攻漲停23.65元，隨後漲勢收斂，終場漲2.79%，收22.1元；欣欣上揚3.98%，收27.45元；六福、中福終場漲幅均超過1%。

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千元以上高價股維持「16千金」，股王信驊下跌1.2%，收在3705元；世芯-KY上漲0.18%，收2860元；緯穎跌1.9%，收2325元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台股目前技術面漲多修正，但新台幣升值代表美元偏弱，市場沒有太大的系統性風險，對股市影響偏正向；若接下來美股能夠止穩、量能明顯回升，台股將有較大的反彈空間。（編輯：張良知）1140527