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4月3產業測驗點齊跌 台經院：川普頻轉彎虛驚一場

2025/5/26 12:06
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）對等關稅衝擊之下，台經院今天公布的4月製造業、服務業、營建業3大產業營業氣候測驗點全數下跌。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，對等關稅宣布之初，確實打擊市場信心，但美國總統川普不斷轉彎，現在看來，對經濟、貿易的衝擊應是虛驚一場。

川普4月2日宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，儘管川普隨後於4月9日宣布90天暫緩期，在此期間，僅課徵10%，對市場信心衝擊依舊餘波盪漾。台經院調查，4月製造業營業氣候測驗點為90.90點，下滑3.53點，呈現連3跌，且創2023年7月以來新低。

孫明德指出，對等關稅衝擊下，廠商對當月看法明顯轉壞，但川普5月對中國、歐盟政策均轉彎，態度放軟，原本外界預估美國關稅政策將重創全球經貿，現在看起來應是虛驚一場，真正影響沒有那麼大。

台經院院長張建一表示，川普作風難測是很大不確定性，但目前看來，上半年因為拉貨效應加上人工智慧（AI）需求強勁，出口非常亮眼，而立法院對各部會預算慢慢解凍，接下來經費可依政府計畫如期執行，也對內需有幫助；隨著下半年川普效應慢慢淡化，如果新台幣4100億元特別預算順利通過，有助於今年經濟成長率回到3%之上。

服務業方面，4月服務業營業氣候測驗點為85.41點，月減3.03點，連續4個月下跌且下探2020年5月以來新低。

台經院說明，川普宣布對等關稅引發大盤重挫，雖後續暫緩實施，加上國安基金進場及金管會限空措施帶動反彈，跌幅收斂，市場信心仍弱，內資未見逢低買進，反而趁反彈時調節持股，外資賣壓也重，投資氣氛低迷，使證券、保險業多看壞當月表現。

至於營建業，4月營業氣候測驗點為90.38點，下跌2.98點，呈現連4跌，並創2022年12月以來新低。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，購屋信心已降至這波房市多頭以來的新低點，短期買氣難以恢復，儘管輝達（NVIDIA）將進駐北士科，掀起話題，但應侷限於帶動區域表現，無法扭轉房市修正態勢。

張建一表示，3大產業測驗點全數下跌，但「已經過去了」，今年上半年經濟動能強勁，就算下半年差一點，全年仍有望站上3%。

談及新台幣匯率再展強勁升勢，張建一認為，5月初新台幣連2日狂飆，一部分是市場謠言導致廠商恐慌，造成「踩踏事件」，但央行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率看兩件事，美元怎麼走，以及外資對台股看法，是影響台幣走勢的關鍵。

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張建一補充，歷任美國財政部長都認為強勢美元才是好事，現任財長貝森特（Scott Bessent）也有類似發言，而且若美元太過弱勢，不利進口原物料，難以吸引企業赴美投資，基於這些因素，美元續貶空間有限。

對於總統賴清德宣示成立主權基金，張建一則表示，央行外匯存底有償撥用，或是國發基金、國家級投資公司台杉，以及勞退、勞保等四大基金，就看怎麼組合，或是以稅收超徵作為財源也是思考方向，成立主權基金不是問題。（編輯：楊蘭軒）1140526

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