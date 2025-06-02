5月新車掛牌3.19萬輛低於預期 關稅貨物稅變數影響

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）5月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，5月掛牌數約3萬1910輛，低於原先預估的3.5萬輛，主要受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，消費者購車心態保守觀望。

展望6月，車界人士評估新車掛牌數約3.3萬輛，年減21%，政策不確定影響減緩，市場熱度可回溫。

根據統計資料，5月台灣新車掛牌3萬1910輛，較4月3萬2876輛下滑2.9%，比2024年同期4萬1477輛大減23.1%。

業者說明，5月汽車市場主要受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，雖然報稅期限延後至6月，但消費者購車心態趨於保守且觀望。

累計今年前5月，台灣新車總市場領牌數16萬4647輛，較去年同期19萬916輛下滑13.8%。

展望6月，車界人士分析，適逢傳統販賣大月，各廠牌推出促銷活動集客，同時預估政策不確定因素影響減緩，整體市場購買熱度可望回溫，預估6月台灣新車掛牌數約3.3萬輛。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌5月合計登錄數1萬1592輛，市占率36.3%，市占率創雙品牌合計歷史同期次高，僅次於2009年的36.9%。

累計今年前5月，TOYOTA與LEXUS合計登錄數6萬5109輛，年增4.5%，創歷史同期新高，市占率39.5%，也創同期新高。

和泰車評估，6月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.16萬輛，市占率約35%。

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鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，5月共交付237輛新車，今年前5月累計交付1628輛，加上2024年全年累計交車7121輛，共計交車8749輛。

觀察進口車，根據統計，5月進口車登錄數1萬6223輛，微幅月增0.3%，年減22.6%，市占率重返50%以上至50.8%，其中5月高級車款登錄數7936輛，市占率微降至24.9%。電動車大廠特斯拉（Tesla）5月掛牌數197輛，重返高級進口車款排名前7大。（編輯：楊蘭軒）1140602