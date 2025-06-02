加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定
首頁 / 產經

5月新車掛牌3.19萬輛低於預期 關稅貨物稅變數影響

2025/6/2 11:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）5月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，5月掛牌數約3萬1910輛，低於原先預估的3.5萬輛，主要受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，消費者購車心態保守觀望。

展望6月，車界人士評估新車掛牌數約3.3萬輛，年減21%，政策不確定影響減緩，市場熱度可回溫。

根據統計資料，5月台灣新車掛牌3萬1910輛，較4月3萬2876輛下滑2.9%，比2024年同期4萬1477輛大減23.1%。

業者說明，5月汽車市場主要受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，雖然報稅期限延後至6月，但消費者購車心態趨於保守且觀望。

累計今年前5月，台灣新車總市場領牌數16萬4647輛，較去年同期19萬916輛下滑13.8%。

展望6月，車界人士分析，適逢傳統販賣大月，各廠牌推出促銷活動集客，同時預估政策不確定因素影響減緩，整體市場購買熱度可望回溫，預估6月台灣新車掛牌數約3.3萬輛。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌5月合計登錄數1萬1592輛，市占率36.3%，市占率創雙品牌合計歷史同期次高，僅次於2009年的36.9%。

累計今年前5月，TOYOTA與LEXUS合計登錄數6萬5109輛，年增4.5%，創歷史同期新高，市占率39.5%，也創同期新高。

和泰車評估，6月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.16萬輛，市占率約35%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，5月共交付237輛新車，今年前5月累計交付1628輛，加上2024年全年累計交車7121輛，共計交車8749輛。

觀察進口車，根據統計，5月進口車登錄數1萬6223輛，微幅月增0.3%，年減22.6%，市占率重返50%以上至50.8%，其中5月高級車款登錄數7936輛，市占率微降至24.9%。電動車大廠特斯拉（Tesla）5月掛牌數197輛，重返高級進口車款排名前7大。（編輯：楊蘭軒）1140602

#和泰車
#納智捷
#鴻海
#裕隆
#新車掛牌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：