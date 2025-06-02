廠商急拉貨 5月PMI轉呈擴張但展望保守

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中經院今天公布5月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）為51%，突破50%的榮枯線，從緊縮轉為擴張，不過關稅充滿不確定性，廠商未來展望依然保守。中經院院長連賢明直言，下半年不知道景氣會優於預期、還是往下掉，現在談不上樂觀。

美國總統川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，台灣稅率高達32%，不過政策急轉彎，4月9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

隨後各國把握時間與美談判，到了5月，美國已與英國、中國達成貿易協議，不過美國聯邦國際貿易法庭5月28日裁定川普祭出這波全面性關稅措施已踰越權限，川普政府提出上訴。

中經院調查顯示，4月因廠商觀望美國對等關稅與政策走向，台灣製造業 PMI PMI小百科 採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。 調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。 採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。 資料來源：國發會 看更多 關閉 一度轉為緊縮，不過5月PMI組成指標未再重跌，PMI指數回升2.1個百分點至51.0%，未來展望指數則回升4.9個百分點至40.9%，連續第2個月緊縮。

美國關稅政策峰迴路轉，連賢明直言，4月雖有對等關稅的消息面利空衝擊，但拉貨潮延續，PMI轉為緊縮，不過指數沒有降太多，要注意的是，4月未來展望指數暴跌，研判是廠商感受到未來前景並不明朗，無法確定拉貨效應能持續多久。

到了5月，PMI重新站回50%的榮枯線之上，未來展望指數也回升。連賢明認為，廠商沒有原先悲觀，但也談不上樂觀。

中經院調查，90天高額對等關稅暫緩期間，關鍵物料如電子暨光學產業中封測、AI人工智慧等高階製程，與化學暨生技醫療產業中的特用化學，以及分散製造布局的高階工具機與機械等，5月訂單與生產多呈現持平或好轉趨勢，使化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與電力暨機械設備產業的新增訂單與生產皆呈現擴張。

不過連賢明指出，即便有拉貨潮挹注出口表現，仍以資通訊產業較亮眼，傳統產業沒有那麼好。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城認為，這波拉貨潮其實屬於供給端調整，而非需求端所拉動。中經院副研究員陳馨蕙也說，面對交期、匯率及航運的不確定性，企業營運表現強弱分化明顯。

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「有拉貨，但大家不確定會多久」，連賢明表示，從主計總處5月底預測看到，上半年出口非常好，但大家更關注的是，下半年景氣會不會整個往下掉，還是優於預期，現在很難回答。

中經院今天同步公布5月未季調的非製造業NMI已連續3個月擴張，5月指數微升0.9個百分點至51.9%。（編輯：張均懋）1140602