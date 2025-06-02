4月至今20業者受美對等關稅衝擊 減班休息827人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施家數155家、人數2831人，其中製造業占逾百家、約2430人；統計自4月至今因美國對等關稅影響，減班休息的家數達20家、人數827人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計155家，實施人數2831人，較上期5月16日公布實施家數148家，實施人數2664人相比，本次家數增加7家，人數增加167人。

另外，若比較去年同期減班休息家數263家，實施人數為5185人，本期與去年同期相比減少108家，實施人數減少2354人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅告訴中央社記者，本期實施仍以製造業為主，家數就占100多家、約2430人，較上一期相比增加了7家，人數增加了164人。

黃琦雅指出，本期製造業中有2家較為顯著，首先有一家是機械設備製造業者，主要製造汽車、沙灘車、高爾夫球車的減速齒輪機和傳動齒輪，通報人數為140人；另一家主要製造電動傳動機，這次通報人數為72人，兩家業者都表示因出口歐美，主要是受美對等關稅影響而實施減班休息。

值得一提的是，黃琦雅說，有一家電力設備及配備製造業者，主要製造插座和配線開關等，原先因美國關稅影響而通報實施減班休息、實施期間為4月至7月；但業者反映由於訂單恢復，提前至5月終止實施，人數68人。

透過 Google News 追蹤中央社

黃琦雅說，統計至今年從4月7日到5月底，地方政府接獲因美對等關稅影響而實施減班休息的事業單位總共是20家，實施人數為827人。

黃琦雅強調，目前美對等關稅仍有高度不確定性，台灣也正與美國談判中，政府會採取謹慎態度，密切掌握通報的事業單位狀況，會主動聯繫通報的事業單位，進行輔導訪視，提供勞動部勞動力發展署如「充電再出發訓練計畫」和「僱用安定措施」等資源，以保障勞工權益。（編輯：陳清芳）1140602