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關稅前拉貨效應發威 4月半導體電力景氣燈號亮紅燈

2025/5/21 13:23（5/21 13:31 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台綜院今天發布4月電力景氣燈號，在人工智慧（AI）需求熱絡及關稅前拉貨效應雙引擎催動下，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈，半導體產業更攻上熱絡紅燈。台綜院預測，4月經濟成長率為4.1%。

台綜院表示，美國總統川普今年1月上任後，迅速祭出關稅措施，美國陸續對多國進口商品加徵關稅，試圖透過關稅談判重塑全球貿易秩序，振興美國製造業；此舉對全球供應鏈穩定造成重大衝擊，不過美國政府於4月態度轉彎，宣布「對等關稅」政策暫緩90天實施，為市場爭取短暫喘息空間，並催出一波提前備貨與急單潮。

台綜院指出，川普4月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅後，激勵市場提前備貨需求爆發，加上人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等新興應用持續加速擴展，台灣身為全球半導體與電子產業供應鏈的關鍵樞紐，半導體產業用電強勁上揚，半導體與電子產業的出口與用電表現皆創佳績。

台綜院調查顯示，外部衝擊暫緩加上科技產業動能延續，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.28%，4月產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

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若聚焦半導體產業表現，由於先進製程及伺服器等供應鏈需求強勁，配合美國部分電子產品關稅暫時豁免政策，電子產品訂單成長達35%，與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣維持熱絡格局，4月半導體用電量強勁成長7.18%，電力景氣燈號由黃紅燈轉為熱絡的紅燈。

由於短期經濟數據亮眼，台綜院預測4月經濟成長率達4.1%；但台綜院提醒，關稅緩衝期是短期政策，未來出口導向的半導體與電子產業壓力仍存，後續須密切關注美國關稅政策走向與貿易談判進展，是否有助化解貿易衝突與稅負壓力，進而確保經濟成長動能的延續。（編輯：張良知）1140521

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