拉貨急單湧現 3月電力景氣燈號續亮黃紅燈

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）為了降低對等關稅衝擊，廠商紛紛預作準備，提前拉貨，台綜院今天公布3月電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈，主因是半導體與電子產業持續受惠人工智慧（AI）暢旺，加上3月初湧現短期訂單爆量現象，支撐經濟表現亮眼。

台綜院指出，受到美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理帶動下游客戶提前拉貨，促使國內半導體與電子產業3月初起，湧現急單潮；在備貨與急單效應推動下，雖然去年同期基期較高，產業用電維持正成長，全國高壓以上產業用電量成長0.15%，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

進一步觀察產業表現，半導體業除了受惠AI與高效能運算等創新應用的快速發展，結構性需求強勁，推動積體電路與資通訊產品的生產動能持續增溫，加上關稅政策實施前急單湧現，先進製程產能維持滿載，成熟製程也受短期轉單刺激，帶動用電需求同步攀升，3月半導體用電量顯著成長9.46%，電力景氣燈號連續11個月呈現揚升的黃紅燈。

電腦、電子及光學製品業同樣受惠於全球雲端服務業者對高效能運算需求持續增加，帶動伺服器產業穩健成長，特別是AI伺服器生產動能明顯升溫，推升整體產業表現，加上客戶因關稅政策疑慮而提前備貨，3月用電量漲幅擴大至10.87%，電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。

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台綜院指出，2025年初美國總統川普就任以來，接連公布多項關稅政策，特別是即將實施的對等關稅，徹底打亂既有國際經貿秩序與產業供應鏈規則，提前引發全球企業備貨潮，搶在關稅正式生效前加速出貨；台灣作為全球半導體供應鏈的重要一環，近期湧現短期訂單爆量，強勁急單動能帶動產線全力運轉，生產活動明顯加溫，支撐經濟成長有良好表現，預測3月經濟成長率為3.0%，第1季經濟成長率為3.1%。

儘管2025年第1季經濟成長亮眼，川普的關稅威脅帶來極大不確定性，台綜院指出，台灣半導體與電子產業是AI應用核心零組件的關鍵供應者，這波急單潮凸顯台灣在全球供應鏈中的戰略角色，但也放大美國關稅政策不確定性帶來的風險；面對潛在關稅衝擊，後續仍須密切關注美國關稅政策的最終決策走向，並審慎評估對國內產業造成的影響程度與持續力道。（編輯：張均懋）1140423