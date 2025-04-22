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台積電加碼投資美國 經濟部投審司：尚未收到申請

2025/4/22 20:12（4/22 20:28 更新）
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位於亞利桑那州的鳳凰城市郊台積電美國廠。（中央社檔案照片）
位於亞利桑那州的鳳凰城市郊台積電美國廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨團今天舉行半導體產業公聽會，立委關注台積電擴大美國投資等議題。經濟部投資審議司副司長蘇琪彥表示，從台積電宣布加碼美國投資後，投審司目前都還沒收到台積電申請，也因此一直沒有對此評論。

台積電3月宣布擴大美國投資，而美國4月初又祭出對等關稅，效應引發產業界關注。民眾黨團今天舉行「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，邀集學者及部會代表與會，討論台灣半導體產業議題。

主持會議的民眾黨立委張啓楷表示，半導體是台灣目前產業龍頭，但近來美國不僅祭出高關稅，台積電也加碼美國投資，可能促使產業鏈外移，台灣如何保留核心技術是很大挑戰，政府應儘速提出對策、經濟部及相關主管機關也應回應產業憂慮。

科技政策研究員洪毓祥指出，現行技術輸出對外投資的審查制度，包含營業秘密法、國家安全法、經濟部對外投資審查規定，權責單位分散，適用標準也不一，缺乏明確定義、透明標準、即時更新等面向。他建議，應建立原則性投資審議框架，搭配差異化的執行細則，並以關鍵技術高低、地緣政治風險這兩個維度作為評估模型。

談及台積電擴大美國投資，洪毓祥也指出，根留台灣將是很大挑戰，未來在台灣的投資勢必減少，而技術外溢風險、人才磁吸等問題，行政部門應思考對策。

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經濟部投資審議司副司長蘇琪彥表示，外界都很關心台積電赴美投資一案，但從台積電宣布加碼美國投資後，投審司目前都還沒收到台積電申請，對於其技術層次、投資時程沒有任何資料，也因此一直沒有對此評論。

蘇琪彥表示，根據產業創新條例，只要公司到國外投資超過新台幣15億元的重大投資案，都要事先申請，政府都會設立跨部會投資審議會審查，包含國安局、國發會、國科會、金管會等單位，並採共識決，一旦有部會不同意即不得通過。（編輯：林興盟）1140422

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