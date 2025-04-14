輝達攜手台積電鴻海4台廠 首度在美生產AI超級電腦

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（中央社記者吳家豪台北14日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。

輝達在官方部落格發文說明，Blackwell晶片已開始在台積電亞利桑那州鳳凰城的工廠生產。輝達正在德州興建超級電腦工廠，並與鴻海、緯創合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，預計未來12到15個月進入量產。

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由於AI晶片與超級電腦供應鏈相當複雜，需要最先進的製造、封裝、組裝及測試技術，輝達正與艾克爾及矽品在亞利桑那州合作後段封測。

輝達執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎正首度在美國打造，增加美國製造的能力，讓輝達可以更好滿足AI晶片與超級電腦驚人且持續成長的需求，並強化供應鏈與提升韌性。（編輯：楊凱翔）1140414