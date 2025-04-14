輝達攜手台積電鴻海4台廠 首度在美生產AI超級電腦
2025/4/14 22:43（4/14 22:52 更新）
（中央社記者吳家豪台北14日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。
輝達在官方部落格發文說明，Blackwell晶片已開始在台積電亞利桑那州鳳凰城的工廠生產。輝達正在德州興建超級電腦工廠，並與鴻海、緯創合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，預計未來12到15個月進入量產。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
由於AI晶片與超級電腦供應鏈相當複雜，需要最先進的製造、封裝、組裝及測試技術，輝達正與艾克爾及矽品在亞利桑那州合作後段封測。
輝達執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎正首度在美國打造，增加美國製造的能力，讓輝達可以更好滿足AI晶片與超級電腦驚人且持續成長的需求，並強化供應鏈與提升韌性。（編輯：楊凱翔）1140414
延伸閱讀台積電法說會4/17登場 聚焦美國關稅和全球布局輝達推最小AI超級電腦 DGX Spark掀預購熱研調：2024年半導體營收增21% 輝達首登全球龍頭美媒報導與英特爾協議合資企業 台積電：是客戶關係Google揭新一代AI晶片 運算能力勝最大超級電腦24倍
- 輝達攜手台積電鴻海4台廠 首度在美生產AI超級電腦2025/04/14 22:43
- 2025/04/14 21:56
- 2025/04/13 12:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
輝達擬攜台積電等公司 在美打造數千億美元AI基礎設施