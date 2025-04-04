美媒報導與英特爾協議合資企業 台積電：是客戶關係

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（中央社記者張建中新竹4日電）美國科技新聞網站The Information報導，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。台積電表示，不評論市場傳聞，強調與英特爾是客戶關係。

產業專家說明，消息並不會空穴來風，台積電可能曾經與英特爾洽談合資可能性，但雙方尚未達成正式協議。台積電可能以拖待決，不否決、不婉拒，希望以空間換取時間，爭取美國政府對於亞利桑那州廠的支持，為台積電爭取最大利益。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電出手救援英特爾（Intel）不論是對於公司或是台灣半導體業，將是無法承受之重，主要是過程中台積電恐面臨關鍵技術機密外洩及扶植競爭對手的風險。

此外，台積電不僅深耕台灣，決定擴大對美國投資至1650億美元，並在日本和德國投資建廠，若再增加經營英特爾晶圓廠，劉佩真分析，這恐將影響台積電資源配置。

DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，其實除了台積電擔心技術外流風險，英特爾內部同樣會擔心技術機密會外流。基於美國製造原則，台積電持有合資公司股權應低於5成，由英特爾等美國企業主導，只是合作方式難以推論，有待結果出爐。

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產業專家認為，台積電應無意出手搭救英特爾，因此與英特爾合資的公司應不會納入英特爾的美國傳統晶圓廠和海外廠，與英特爾的晶圓代工服務（IFS）部門無關，可能以英特爾奧勒岡和俄亥俄州新廠為主。

專家解釋，台積電可能持有合資公司少數股權，並主要鎖定美國國防部相關晶片代工標案訂單，由美國在地的企業生產，以符合美國國安需求。台積電可以趁機接觸美國國防部晶片標案訂單，達到台積電、英特爾與美國政府三贏局面。（編輯：張若瑤）1140404