路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）路透社根據中美企業文件的分析指出，美國最大晶片製造商英特爾（Intel）新任執行長（CEO）陳立武先前投資數百家中國科技公司，其中至少8家與中國人民解放軍有關聯。

路透社報導，陳立武（Lip-Bu Tan）上個月獲任命為英特爾執行長，英特爾負責為美國國防部製造先進晶片，而陳立武是矽谷長期投資中國科技企業的投資人，這項任命也讓部分投資人質疑他是否與中國企業保持密切聯繫。

路透社的調查發現，陳立武控制超過40家中國企業及基金，並且透過他所管理或擁有的投資公司，持有超過600家公司少數股權。在許多案例中，他與中國政府機構共同擁有這些少數股權。

路透社採訪的數名投資人表示，陳立武多樣化的投資可能會使重振英特爾的工作變得更加複雜。英特爾、台積電和三星電子公司是全球3大最先進電腦晶片製造商，英特爾是唯一總部設在美國的公司。

創投公司Bastille Ventures合夥人金恩（Andrew King）表示：「事實簡單明瞭，陳先生不適合擔任任何與中國競爭的公司負責人，更別說像英特爾這樣對情報和國家安全有實質影響的公司，英特爾與美國情報界和國防生態系統各領域有著深厚的關聯。」

但也有些人認為，陳立武多年來投資中國新創公司的經驗，正是振興這家萎靡不振的美國大廠的關鍵能力。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）的分析師瑞斯岡（Stacey Rasgon）說：「他是我和大多數投資人名單上的首選。他是傳奇人物，且一直活躍至今。」

陳立武透過他1987年成立的舊金山創投公司華登國際（Walden International），以及兩家總部位於香港的控股公司薩卡里亞（Sakarya Limited）和塞納（Seine Limited）進行投資。

根據上海證券交易所的文件，截至去年10月31日，陳立武為薩卡里亞的唯一所有人；而根據每日更新的中國企業資料庫，陳立武透過華登國際控制塞納。陳立武仍然是華登國際的董事長。

英特爾拒絕就陳立武在中國的投資置評。發言人表示，陳立武已填寫一份董事與高階主管問卷，這份問卷要求披露任何可能的利益衝突。發言人還說：「我們會妥善處理任何潛在衝突，並根據美國證券管理委員會（SEC）規定進行必要的披露。」

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美國公民持有中國公司股份並不違法，即使這些公司與中國軍方有關，除非這些公司被美國財政部列入明文禁止此類投資的「中國軍事工業複合體公司名單」。

根據路透社調查，目前沒有證據顯示陳立武直接投資美國財政部所列名單上的任何公司。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140411